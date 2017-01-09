Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов готовит жалобу в Следственный комитет из-за сообщения спикера парламента Чечни Магомеда «Лорда» Даудова, пишет «Коммерсантъ».

Таким образом журналист отреагировал на пост Даудова в инстаграме, где он намеками указал на то, что Шведову следует «укоротить язык».

«Я не думаю, что данный пост и все эти угрозы связаны с какой-то конкретной публикацией «Кавказского узла». Считаю, что это реакция на нашу работу в целом», — рассказал Шведов в беседе с «Коммерсантом».

В настоящее время журналист вместе с юристами готовит обращение в СК по статье о воспрепятствовании законной профессиональной журналистской деятельности.

«Спикер парламента республики не пытается опровергнуть наши публикации. Вместо этого он публикует запись, в которой вычленяются два четких призыва — вырезать у меня часть языка и вырвать зубы. Это сложно интерпретировать иначе как откровенную угрозу», — объяснил он. По мнению Шведова, такие записи продиктованы желанием «запугать сообщество журналистов».

Пресс-секретарь парламента Чечни Адам Хаджиев заявил «Коммерсанту», что скандал вокруг публикации Даудова пока не обсуждался депутатами. «Сейчас праздники, стоит подождать, пока люди выйдут на работу», — объяснил он, отметив, что, вероятно, инициатором такого обсуждения должен быть сам спикер парламента.

Ситуацию с угрозами будут обсуждать на первом в 2017 году заседании Совета по правам человека при президенте России, рассказал член совета Павел Чиков.

Магомед Даудов, работавший ранее начальником администрации главы республики Рамзана Кадырова, в начале января опубликовал в инстаграме пост про «пса по кличке Швед» и пригрозил «вырвать Шведу пару клыков "мудрости", да язык укоротить до стандартных размеров». Иллюстрацией поста служила картинка с надписью «Как развязать "Кавказский узел"?». Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов утверждает, что пост не является угрозой.