В 2015 году объем валового внутреннего продукта (ВВП) России сократился по сравнению с 2014 годом на 3%, следует из данных третьей оценки Федеральной службы государственной статистики (Росстат), пишет «Коммерсантъ».

Предыдущие две оценки ведомства указывали на снижение ВВП на 3,7%.

Также Росстат обнародовал заключительную оценку ВВП за 2014 год, в соответствии с которой показатель вырос на 0,7%.

По прошлым оценкам Росстата, в первом квартале 2016 года ВВП снизился на 1,2% в годовом сравнении, во втором квартале — на 0,6%, в третьем — на 0,4%.

Ранее в декабре Росстат опубликовал доклад, согласно которому в 3 квартале ВВП России снизился на 0,3% в годовом выражении. С января по сентябрь 2016 года ВВП сократился на 0,7%.

В декабре Госдума одобрила бюджет России на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. На 2016 год президент Владимир Путин утвердил дефицит бюджета в 3,66% ВВП при запланированных 3% ВВП.