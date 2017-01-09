Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали и поместили под стражу бывшего топ-менеджера Volkswagen Оливера Шмидта по обвинению в сговоре с целью обмана американских властей, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Экс-менеджера, руководившего отделом компании по соблюдению нормативных требований с 2014 по 2015 год, задержали во Флориде в субботу, 7 января.

Как отмечает издание, задержание Шмидта означает активизацию расследования «дизельгейта». Согласно сведениям в исках прокуроров Нью-Йорка и Массачусетса к Volkswagen, Шмидт играл важную роль в попытках сокрытия фальсификации данных о вредных выхлопах. В 2015 году Шмидт признал существование устройств, позволяющих Volkswagen обманывать тесты на вредные выбросы.

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Ранее в декабре сообщалось, что Еврокомиссия начала расследование в отношении Германии из-за предполагаемых нарушений, допущенных правительством страны в «дизельном скандале», в котором фигурирует Volkswagen.

Автомобильную компанию Volkswagen обвиняют в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Власти страны обязали концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах.