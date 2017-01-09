Пенсионный фонд произведет единовременные выплаты пенсионерам, которые одобрили ранее вместо индексации пенсий, не позднее 28 января, сообщает пресс-служба ПФР.

Выплаты начнутся с пятницы, 13 января. «Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию», — говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде отметили, что пенсионеры, уже получившие пенсию за январь или которым переведут ее до 12 января, получат единовременную выплату отдельно.

Средства на единовременную выплату (221,7 млрд рублей) заложены в бюджете Пенсионного фонда на 2017 год. Она заменит собой индексацию пенсий, планировавшуюся на второе полугодие 2016 года. Доставкой выплаты будет заниматься в обычном режиме «Почта России».