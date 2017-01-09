Исполняющего обязанности начальника уголовного розыска отдела МВД по городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе Андрея Ходака арестовали по подозрению в избиении задержанного, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Ходака поместили под стражу до 2 марта.

Начальника угрозыска Пыть-Яха задержали накануне. Против него возбуждено дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств». По этому же делу ранее были задержаны двое полицейских — оперативный дежурный и помощник оперативного дежурного.

По данным следствия, 22 декабря оперативный дежурный, его помощник и и.о. начальника угрозыска в дежурной части применили физическое насилие в отношении задержанного ранее мужчины.

В камеру для административно задержанных они поместили еще одного мужчину, надев на него наручники. Вскоре задержанного отпустили, при этом протокол о совершении им административного правонарушения не составлялся.

Следствие изъяло записи с камер видеонаблюдения, необходимую служебную документацию.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет отдел собственной безопасности окружного управления МВД.