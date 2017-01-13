На сайте томской медиагруппы ТВ-2 появилась интерактивная шахматная игра «Как закрывали ТВ-2». Авторы попытались собрать все документы и сведения, экспертные оценки и видео, и в итоге представить, при помощи каких способов и механизмов государство уничтожало одно из лучших в стране СМИ. Проект запустился в День российской прессы, а также в день рождения информационной программы «Час пик», которая в течение двух десятилетий рассказывала жителям Томска о том, что происходит в жизни региона и страны. Руководство ТВ-2 считает, что существование этой программы и стало главной причиной закрытия всей телекомпании.

Скрин с сайта ТВ-2. Начало игры

«Мы по случаю сегодняшних памятных дат публикуем подробное пошаговое расследование механизма уничтожения компании. Здесь — основные этапы процесса (действия государственных ведомств, медийное сопровождение атаки на ТВ-2) а также мнения экспертов о том, что происходило. Сейчас мы с определенностью можем говорить о том, что уничтожение телекомпании происходило в режиме спецоперации», — рассказал «Новой газете» руководитель ТВ-2 Виктор Мучник.

Проект — совместная работа томского телеканала ТВ-2, новосибирского правозащитного фонда «Так-так-так» и Института развития прессы-Сибирь, которыми руководит Виктор Юкечев, а также образовательного проекта «Силамедиа» Оксаны Силантьевой.

Первый ход

По словам Силантьевой, использовалась реальная шахматная комбинация. Первый ход — начало медийной атаки — делает государство, поэтому оно играет за «белых», а ТВ-2 — за «черных». В «игре» 25 ходов (в классической записи одним ходом считаются два хода обеих сторон) или 50 (если считать ход каждой стороны отдельно).

В карточках можно посмотреть «характеристики» игроков. Например: телекомпания ТВ-2 родилась на следующий год после рождения государства (1991 и 1990, соответственно). В 2003 году игрок «Государство» «посадило Михаила Ходорковского и уничтожило нефтяную компанию “ЮКОС”», в том же году игрок «Телекомпания ТВ-2» «рассказала о разгроме “ЮКОСа”» и показала несколько интервью Ходорковского».

«Шахматы — это метафора. Для нас это условный образ, поскольку наше государство, конечно, не шахматист, а, скорее, напёрсточник. Но если с напёрсточником ты можешь не играть, то с государством ты не играть не можешь, потому что тебе деваться от него некуда», — пояснил Мучник.

Ответный ход ТВ-2

По мнению Мучника, «эта история не только про ТВ-2, но и про страну».

«Если решение по городской телекомпании принимается на таком уровне, это свидетельствует о качестве управления страной. И в этом смысле этот проект мне представляется важным не только для медийщиков, но и для тех, кто хочет понять, в какой стране мы живем», — подчеркнул главред ТВ-2.

«У нас есть экспертные оценки, людей, которых мы называем, и людей, которых мы назвать не можем, то есть наших источников, рассказавших, каким образом и на каких уровнях принималось решение об уничтожении ТВ-2. Естественно, я не могу утверждать, что во всех случаях наши источники абсолютно достоверные, — добавил Мучник и пояснил: — Они не всегда видели документы. Иногда они говорили то, что слышали от ответственных людей. Я могу сказать, что я этим источникам доверяю, потому что они независимо друг от друга говорили приблизительно об одном и том же: что окончательное решение об уничтожении телекомпании принималось на уровне администрации президента».

Один из разработчиков проекта — новосибирский Институт развития прессы-Сибарь — почти два года назад был включен Минюстом в реестр «иностранных агентов». Последние четыре года он занимается общественными расследованиями на пожертвования различных зарубежных фондов и организаций.

«Только один раз в жизни мы получили президентский грант. В России желающих поддержать нашу деятельность нет, поэтому нам приходится искать деньги за рубежом. Для всего мира это нормальная ситуация», — отметил Юкечев, добавил, что институт продолжает судиться за включение в реестр «инагентов». «Безусловно, мы с этим не согласны», — подчеркнул Юкечев.

«Даже те, кто был в курсе истории, не всегда понимали, как разворачивались события. Для меня было важным рассказать эту историю, поскольку поле независимой прессы и независимого телевидения в стране катастрофически сокращается, фигуры ход за ходом вылетают с шахматной доски», — пояснила Силаньтева.

«Партия не завершена. Последний ход пока за нами», — уверен Мучник.

За 23 года вещания Томский независимый телеканал ТВ-2 получил ровно 23 премий ТЭФИ и ТЭФИ-регион. Весной 2014 года он прекратил работу: Роскомнадзор не продлил очередную лицензию на вещание, которая выдается сроком на десять лет.

Впоследствии все остальные медийные структуры «Томской Медиа Группы», частью которой был ТВ-2, также прекратили своё существование. У них либо были отозваны лицензии, либо они перешли в руки новых собственников под угрозой её отзыва.

Руководство ТВ-2 считает, что за атакой стояли как местные, так и федеральные власти, которые действовали совместно. Суды с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС) по поводу незаконного расторжения договора были закрытыми под предлогом того, что содержали государственную тайну.

В конце прошлого года ТВ-2, к удивлению ее руководства, неожиданно удалось выиграть борьбу за один из последних «выживших» активов — развлекательную радиостанцию «Европа Плюс Томск». Девятый арбитражный суд Москвы четырежды переносил заседание по этому делу. Эта победа — важный шаг на пути к восстановлению работы всей медиагруппы, планомерное уничтожение которой шло с 2014 года.