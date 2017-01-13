Главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку опознали среди жертв крушения Ту-154 по ДНК-экспертизе, передает ТАСС.

По данным агентства, доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище 16 января.

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

По последней информации, которую газете «Коммерсант» рассказали источники, близкие к следствию, исключена версия теракта на борту Ту-154.

Эксперты изучили багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа, которые, как пишет издание, в случае взрыва имели бы разрывы загнутыми наружу краями. Характер отверстий в фюзеляже также говорит об отсутствии теракта на борту или обстрела самолета с земли.

Cейчас эксперты сосредоточены на версии об ошибке пилота, которой могли способствовать технические проблемы при взлете.