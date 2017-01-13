Новая газета

Доктора Лизу опознали среди жертв катастрофы Ту-154 в Сочи

Общество

2

Главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку опознали среди жертв крушения Ту-154 по ДНК-экспертизе, передает ТАСС.

По данным агентства, доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище 16 января.

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза). 

По последней информации, которую газете «Коммерсант» рассказали источники, близкие к следствию, исключена версия теракта на борту Ту-154. 

Эксперты изучили багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа, которые, как пишет издание, в случае взрыва имели бы разрывы загнутыми наружу краями. Характер отверстий в фюзеляже также говорит об отсутствии теракта на борту или обстрела самолета с земли.

Cейчас эксперты сосредоточены на версии об ошибке пилота, которой могли способствовать технические проблемы при взлете.

Теги:
авиация, самолеты, крушение, жертвы, доктор лиза

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera