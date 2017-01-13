Сразу несколько групп активистов, среди которых DisruptJ20 и Black Lives Matter, собрались устроить акцию протеста 20 января, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

Ожидается, что в акции в Вашингтоне примут участие тысячи демонстрантов, которые намерены заблокировать все 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии у Капитолия, где Трамп должен принести присягу, и вдоль Пенсильвания-авеню.

Таким же образом активисты рассчитывают помешать проведению инаугурационного бала.

«Мы хотим увидеть восстание, закипающее в этом городе и по всей стране», — сказал организатор акции Дэвид Терстон.

Всего 27 инициативных групп получили разрешение провести акции 20 января — это в четыре раза больше, чем в среднее число разрешений, которые выдавались в дни инаугураций в предыдущие годы.

Ожидается, что инаугурацию Дональда Трампа посетят 800 тысяч зрителей. Следить за безопасностью будут более 15 тысяч сотрудников силовых ведомств.

За несколько дней до инаугурации телеканал CNN и издание BuzzFeed опубликовали информацию, согласно которой Россия могла собирать «компромат» на Дональда Трампа. Сам избранный президент назвал статью Buzzfeed лживой и заявил, что публикация Buzzfeed нарушает журналистскую этику. По мнению будущего президента, статья является примером «охоты на ведьм».

В Кремле также опровергли информацию о наличии некоего компромата на избранного президента США, назвав это «абсолютным вымыслом».