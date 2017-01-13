Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласился на экстрадицию в США в случае, если американские власти помилуют информатора WikiLeaks Челси Мэннинг.

«Если Обама помилует Мэннинг, Ассанж согласится на экстрадицию в США, несмотря на явную неконституционность заведенного Минюстом дела», — говорится в твиттере организации.

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK — WikiLeaks (@wikileaks) January 12, 2017

Это уже второй раз, когда Ассанж таким образом призывает американские власти помиловать Мэннинг.

Ранее о том, что помилование Мэннинг возможно, сообщили источники телеканала NBC. По их данным, имя бывшего военнослужащего США есть в списке лиц, подпадающих под возможное смягчение наказания.

Сама Челси Мэннинг еще в ноябре прошлого года написала прошение о помиловании.

Напомним, Челси Мэннинг, ранее известная под именем Брэдли, находится в заключении с 2013 года. По данным властей США, Мэннинг передала WikiLeaks более 700 тысяч военных документов, а также видеофайлы, касающиеся американской военной операции в Ираке.

Джулиан Ассанж в настоящее время находится в посольстве Эквадора в Лондоне.

Президент США Барак Обама, покидающий свой пост 20 января, принял в пятницу несколько важных решений. В частности, Обама распорядился прекратить выдавать вид на жительство жителям Кубы, попавшим на территорию США без виз.

Сейчас граждане Кубы могут претендовать на вид на жительство в США по так называемому принципу «мокрые ноги — сухие ноги». Это означает, что каждый кубинец, ступивший на территорию США, получает право на легализацию. А эмигранты, задержанные береговой охраной в море, высылаются обратно на родину.