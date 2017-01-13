Технологическое отставание является самым серьезным вызовом для России на 10-15 лет, считает глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Угроза суверенитету страны, если мы не станем технологической державой. Я готов сказать, что технологические вызовы для нашей страны — больше, чем геополитические барьеры», — сказал он.

По мнению Кудрина, Россия может выйти на рост экономики выше 3% к 2019 году, и ускорить рост до более 4% к 2022.

«[Это] наш прогноз возможных темпов экономического роста в случае проведения системных институциональных и структурных реформ», — сказал Кудрин на Гайдаровском форуме.

В декабре прошлого года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика в 2016 года преодолела стадию адаптации к внешним вызовам.

«Мы ожидаем, что в следующем году (2017 — ред.) наша экономика перейдет в стадию роста. Считаем, что этот год — год завершения адаптации нашей экономики к внешним вызовам. В следующем году рост будет происходить и за счет умеренного роста потребления и за счет восстановления инвестиционной активности», — сказала Набиуллина.

Она исходит из того, что темпы роста экономики в 2017 году составят не более 1%.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в конце прошлого года поручил правительству разработать план развития экономики до 2025 года, который позволит России выйти на темпы экономического роста выше мировых уже на рубеже 2019—2020 годов.