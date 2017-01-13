Генеральный прокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попросили президента Владимира Путина выделить дополнительные деньги (27 млрд рублей) на квартиры для своих сотрудников, пишет «Коммерсантъ».

На жилье прокурорам попросили выделить почти 19 млрд рублей, а следователям — 7,6 млрд рублей.

Для удовлетворения запроса необходимо внести изменения в законодательство, с тем чтобы следователи и прокуроры могли получать не служебные квартиры, в отличие от полицейских, а единовременные социальные выплаты для приобретения или строительства жилья.

Необходимость выплат Бастрыкин и Чайка объяснили тем, что сотрудникам СК и Генпрокуратуры обычно предоставляют служебные квартиры, которые необходимо сдать при увольнении — деньги на них выделяют из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. При этом механизм перевода служебного жилья в собственность практически не работает.

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства и министерстве финансов, куда было переадресовано обращение, не возражают против внесения изменений в законодательство.