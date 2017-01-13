Эксперты по ДНК-экспертизе идентифицировали более 70 погибших в результате авиакатастрофы Ту-154 в Черном море, передает ТАСС со ссылкой на источники в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Работа по идентификации останков пассажиров лайнера продолжается. Среди опознанных — Елизавета Глинка (Доктор Лиза), руководитель Департамента культуры министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, в том числе командир воздушного судна, а также все девять журналистов, находившихся на борту, — Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов (Первый канал), Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский (телеканал «Звезда»), Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов (НТВ).

Ранее сообщалось, что опознано тело Елизаветы Глинки. Похороны Доктора Лизы пройдут 16 января в 10:00 на Новодевичьем кладбище в Москве.

Самолет Ту-154, который направлялся в Сирию, разбился в Черном море рано утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека. В рамках расследования рассматриваются около семи версий произошедшего, в том числе человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицами.