В Москве заключено российско-турецкое соглашение об обеспечении безопасности полетов авиации в небе над Сирией, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Консультации российских и турецких военных, посвященные взаимодействию в борьбе против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), прошли в Минобороны 12 января.

В меморандуме прописываются механизмы координации авиации воздушно-космических сил России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов. Также устанавливается порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии.

В ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24М, летевший в районе границы Сирии с Турцией. Пилот Олег Пешков успешно катапультировался, но во при приземлении его расстреляли боевики. Шштурман был спасен, однако во время спасательной операции погиб российский морской пехотинец.

Из-за сбитого самолета Россия приняла экономические санкции в отношении Турции. Они в том числе предполагали запрет на импорт некоторых категорий турецких товаров и чартерные рейсы в страну. Разрешить международный конфликт удалось в августе 2016 года, после переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана — Эрдоган принес российской стороне официальные извинения.