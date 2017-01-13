Органы опеки и попечительства и сотрудники полиции в Москве изъяли из приемной семьи 12 детей. Об этом «Новой газете» сообщила Вероника Воронова, пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.

По ее словам, омбудсмен работает по этой ситуации со вчерашнего дня. Именно тогда к ней обратилась с просьбой о помощи мама детей.

«Когда мы начали проверять информацию, факт изъятия детей подтвердился. Изъяты все дети, кроме старшего. В настоящий момент дети находятся в разных учреждениях. Мы со своей стороны добиваемся того, чтобы они были перемещены в одно учреждение, поскольку это одна семья. Сейчас со всеми детьми работают психологи», — сообщила Воронова.

Она добавила, что дети были изъяты органами опеки из-за подозрения в жестоком обращении. Информацию, размещенную на Интерфаксе о том, что дети, по предварительным данным, инфицированны ВИЧ, она отвергла. «У нас такой информации нет», — сказала пресс-секретарь.

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Также Воронова добавила, что юристы омбудсмена выясняют в органах опеки и полиции все обстоятельства изъятия детей. Также они общаются с членами семьи, где проживали приемные дети.

Коме этого, Воронова сообщила, что последняя проверка органов опеки, проведенная в июле прошлого года, не выявила фактов жестокого обращения с детьми.

«Такого рода вещи могут носить и скрытый характер Предварительно мы бы не хотели делать какие-то выводы и кого-то осуждать. Ситуация требует максимальной информации. Давать оценку будут правоохранительные органы», — подчеркнула Воронова.