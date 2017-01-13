Глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин дал письменное поручение своим подчиненным «организовать работу отдела опеки и попечительства […] по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители».

Копия документа оказалась в распоряжении газеты «Вечерняя Казань», которая привела комментарий руководителя пресс-службы Зеленодольского райисполкома Александра Коршунова. Тот пояснил, что делается это в благих намерениях — чтобы не допустить замерзания детей в домах, в которых за долги отключили свет и тепло. Практика эта не нова: за 2016 год из таких семей было изъято и отправлено в приют 11 детей на срок до трех месяцев.

«Новая газета» поинтересовалась у первого заместителя зеленодольского городского прокурора Александра Трифонова, как эта практика согласуется с правовыми нормами.

«Мне о таких случаях ничего не известно, — ответил он. — Вы ссылаетесь на документ, подписанный главой района, вот ему и звоните».

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По последним данным, прокуратура Татарстана начала проверку сообщений об изъятии детей из семей, не оплачивающих услуги ЖКХ.

Проблема с отключением электричества и газа в домах должников за коммунальные услуги, напоминает «Вечерняя Казань», попала в поле зрения руководителей республики год назад, когда в селе Старый Кувак Лениногорского района сгорели в своем доме мать и пятеро детей. Дом был отключен от газоснабжения, и семья отапливала его с помощью неких электроприборов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал тогда от чиновников усовершенствовать работу с должниками и неблагополучными семьями.