Венгерская журналистка Петра Ласло, поставившая подножку сирийскому беженцу, получила условный срок, передает Associated Press.

Суд города Сегед, где рассматривалось дело, постановил, что действия подсудимой нарушали общественный порядок, спровоцировав «негодование и возмущение». На заседании покадрова была продемонстрирована видеозапись, на которой изображена подножка, а также удары ногой по другим мигрантам. Аргументы адвокатов о том, что журналистка защищала себя, судья Илльс Нанаси отверг. Ласло заявляла, что действовала неосознанно в попытке защитить себя.

Оператор телеканала N1 ударила ногой ребенка-беженца, а также поставила подножку сирийскому мигранту с ребенком на руках, убегающему от полиции.

Вскоре после инцидента Ласло уволили с работы. В сентябре 2016 года прокуратура предъявила ей обвинение в хулиганстве. По данным правоохранительных органов, Ласло ударила ногой молодого человека по подбородку, а маленькую девочку у него на руках — по колену.

Упавший сирийский беженец из Сирии Абдель Мохсен позднее получил работу в одной из футбольных школ в Испании.