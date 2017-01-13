Поставившей подножку беженцу журналистке дали условный срок
Венгерская журналистка Петра Ласло, поставившая подножку сирийскому беженцу, получила условный срок, передает Associated Press.
Суд города Сегед, где рассматривалось дело, постановил, что действия подсудимой нарушали общественный порядок, спровоцировав «негодование и возмущение». На заседании покадрова была продемонстрирована видеозапись, на которой изображена подножка, а также удары ногой по другим мигрантам. Аргументы адвокатов о том, что журналистка защищала себя, судья Илльс Нанаси отверг. Ласло заявляла, что действовала неосознанно в попытке защитить себя.
Оператор телеканала N1 ударила ногой ребенка-беженца, а также поставила подножку сирийскому мигранту с ребенком на руках, убегающему от полиции.
Вскоре после инцидента Ласло уволили с работы. В сентябре 2016 года прокуратура предъявила ей обвинение в хулиганстве. По данным правоохранительных органов, Ласло ударила ногой молодого человека по подбородку, а маленькую девочку у него на руках — по колену.
Упавший сирийский беженец из Сирии Абдель Мохсен позднее получил работу в одной из футбольных школ в Испании.