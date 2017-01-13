Вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе выступления на Гайдаровском форуме заявил, что российские контрасанкции могут быть отменены. Об этом сообщает RNS.

«Наверно, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае в моей работе мне, министру сельского хозяйства, министру экономики скорее всего нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», — заявил Шувалов.

По его словам, контрсанкций могут быть отменены 31 декабря в случае потепления в отношениях с Западом.

Напомним, в 2014 году Евросоюз ввел санкции против России из-за присоединения Крыма. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. 1 июля 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил действие контрсанкций до конца 2017 года.

При этом в Минэкономразвития заявили, что за два года после введения продовольственных контрсанкций цены на продукты в России выросли на 31,6%.