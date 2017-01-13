Бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин призвал главу Службы безопасности страны Василия Грицака возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении президента страны Петра Порошенко и топ-менеджеров его компании Roshen. Об этом сообщил Кузьмин в своем фейсбуке.

Экс-замгенпрокурора пишет, что пока Порошенко заявляет о войне с Россией и необходимости санкций против Москвы, его компания «во вред Украине» продает продукцию на территории Крыма, а его фабрика работает в российском Липецке.

Таким образом, считает Кузьмин, Порошенко при помощи производства кондитерских изделий на территории России, финансирует российский федеральный бюджет и армию. Он подчеркнул, что отказ возбудить дело будет расценено им как «умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления» и пригрозил главе СБУ уголовной ответственностью.

Roshen — один из крупнейших производителей кондитерских изделий в постсоветских странах. Компания выпускает 450 тысяч тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России. Петр Порошенко, выдвигая свою кандидатуру на выборах президента Украины в 2014 году, обещал в случае победы продать свою долю в компании.