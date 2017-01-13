Аналитический центр Юрия Левады («Левада-центр») обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с принудительным включением в реестр «иностранных агентов». Данную информацию «Новой газете» подтвердил адвокат организации Ильнур Шарапов.

«Жалоба относительно стандартная, она касается внесения в реестр «иностранных агентов» и штрафа. Мы говорим о нарушении российскими властями ряда статей Европейской конвенции по правам человека», — сказал он.

Шарапов пояснил, что речь идет об 11 статье («Свобода собраний и объединений») и 14 («Запрещение дискриминации»).

«Мы считаем, что закон об НКО вводит необоснованные ограничения для некоммерческих организаций по сравнению с другими юридическими лицами», — уточнил адвокат.

По его словам, российские НКО подали в ЕСПЧ несколько десятков жалоб, поэтому есть основания предполагать, что через 2-3 месяца страсбургский суд коммуницирует их и будет рассматривать в рамках одного дела против России.

Напомним, 5 сентября «Левада-центр» был включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агентства. В министерстве пояснили, что центр занимался политической деятельностью и получал финансирование от зарубежных компаний, что является поводом для включения в реестр.

Согласно поправкам к закону об НКО, политической деятельностью, помимо прочего, считается «формирование общественно-политических взглядов путем соцопросов».

Позднее Тверской суд Москвы оштрафовал исследовательскую организацию «Аналитический Центр Юрия Левады» на 300 тысяч рублей за отказ регистрироваться в качестве «иностранного агента».

«Левада-центр» обжаловал присвоение статуса «агента» в Замоскорецком суде Москвы, но 18 ноября получил отказ. Руководители исследовательской организации в связи с этим пообещали обратиться в суд следующей инстанции.