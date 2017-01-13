Сотрудники управлений Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело об экстремизме в отношении 22-летней жительницы Вельского района из-за комментария, оставленного два года назад в паблике «Подслушано в Вельске», сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Дело завели по статье «действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти, вражды и унижения достоинства группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, с использованием сети "Интернет"».

В комментарии были слова, «содержащие высказывания с унизительными характеристиками и отрицательными эмоциональными оценками групп лиц по признаку национальности».

По части 1 статьи 282 УК РФ максимальный срок лишения свободы составляет пять лет.

По версии следствия, в ноябре 2014 года подозреваемая разместила на странице «Подслушано в Вельске» в соцсети «Вконтакте» комментарий, содержащий «высказывания с унизительными характеристиками и отрицательными эмоциональными оценками групп лиц по признаку национальности», говорится в сообщении.

Уголовное дело завели на основании материалов, представленных управлением ФСБ по Архангельской области. Подозреваемая подписала явку с повинной.

«Подслушано ...» — сеть пабликов «Вконтакте», в которых подписчики размещают в графе «Предложите новость» разного рода информацию, а администраторы групп по своему усмотрению публикуют самые интересеные посты из предложенных. Главной особенностью таких пабликов является анонимность размещающих посты, в комментариях пользователи не скрывают имена.