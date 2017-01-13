Главному редактору нижегородского издания Koza.press Ирине Славиной поступили угрозы после ее поста в фейсбуке о трагедии Ту-154 в Сочи.

Как пояснила «Новой газете» сама Славина, неизвестные приклеили на капот ее машины листовки, на которых утверждается, что Славина «одобряет действия террористов». Неизвестные составители листовок обратились к соседям по подъезду, чтобы они задумались, «что ждать от нее завтра».

Также неизвестные разбили покрышки — восстановлению они не подлежат. Предварительно ущерб, нанесенный автомобилю, оценивается в несколько десятков тысяч рублей.

«Вся округа завалена этими листовками: они на ближайшей аптеке, на мусорных контейнерах, заборах... Вообще было много угроз и в день публикации этого поста в фейсбуке. Но с тех пор прошло много времени. Может быть, поводом стал другой пост, в котором я говорю о том, что нужно выйти с пикетом, требовать освобождения Тагира Хасанова (70-летнего пенсионера, приговоренного к 5,5 годам колонии за содействие террористической деятельности — ред.). Я располагаю фактами о возможной фальсификации этого дела», — сказала Славина.

Отвечая на вопрос, не жалеет ли она о своем посте о крушении Ту-154, главный редактор Koza.press отметила: «Не жалею о том, что написала. Многие люди, в том числе относящиеся ко мне хорошо, осуждали меня за этот пост, и я их понимаю. Но моя точка зрения неизменна: погибшие люди — жертвы этой войны».

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).