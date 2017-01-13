Росимущество получило 214 заявлений от религиозных организаций о передаче им различных объектов в 2016 году, передает «Дождь». По информации телеканала, в итоге 133 объекта передали РПЦ.

РПЦ ссылается на закон, согласно которому религиозная организация вправе запросить у федеральных или региональных властей передать им то или иное здание или землю в собственность или бессрочное пользование.

В 2015 году в список религиозных объектов, составленный Росимуществом, вошли 2015 зданий. Из них 1971 было предложено передать РПЦ, 27 — Буддийской Сангхе, 2 — Федерации еврейский общин, 11 — Совету муфтиев России, 2 — Армянской апостольской церки и еще 2 — Русской православной старообрядческой церкви.

Во вторник, 10 января, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. По его словам, собор сохранит музейную функцию и будет содержаться за счет церкви. Здание собора требует постоянной реставрации. Ежегодный бюджет музея составляет около 650 млн рублей.

В четверг, 12 января стало известно, что на этот же срок в Петербурге РПЦ передадут также храм святой Екатерины в Пушкине.