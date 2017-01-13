Русфонд, отправивший свыше 25 млн рублей на лечение певицы Жанны Фриске, обратился в Перовский суд Москвы, чтобы добиться отчета о расходовании этих средств. Данную информацию подтвердил «Новой газете» адвокат Алексей Попов, который представляет интересы фонда.

«Близкие Жанны, которые должны сейчас получить наследство, принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в Русфонд, выступали в многочисленных телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались представить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русфонда.

Отмечается, что договор предусматривал целевое расходование средств и обязывал представить отчет о расходах на лечение, а неизрасходованные суммы вернуть. Однако по документам, которые были предоставлены, на лечение Жанны Фриске была потрачена лишь небольшая часть общей суммы.

«Мы глубоко скорбим о смерти Жанны. Обращение в суд в сложившейся ситуации — мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей», — отметили в Русфонде.

Адвокат не сообщил других подробностей иска, так как не исключает, что по требованию одной из сторон судебное разбирательство может стать закрытым.

Русфонд обращался в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения денежных средств еще в январе 2016 года. Юристы фонда сообщали, что получили отчет о расходовании только 4,12 млн из собранных денег. Однако тогда в возбуждении дела было отказано.

Напомним, певица Жанна Фриске скончалась от рака головного мозга в мае 2015 года в возрасте 41 года. Сбор денег на лечение певицы организовал «Первый канал» в январе 2014 года.