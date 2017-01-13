В высотке на Котельнической набережной, где, по утверждению Фонда борьбы с коррупцией, в интересах вице-премьера правительства Игоря Шувалова было куплено несколько квартир, затопило лестничные клетки.

Однако, как говорят жители дома, вряд ли пострадали квартиры, которые приобретались в прошлом году с целью объединения в одну, поскольку они имеют отдельный вход и лифты, хоть и находятся формально в том же подъезде.

Видео: Диана Хачатрян

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Напомним, в прошлом году Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, согласно которому юрист Сергей Котляренко якобы купил в интересах семьи первого вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова десять квартир на одном этаже в высотке на Котельнической набережной. Рыночная стоимость недвижимости составляет 600 млн рублей.

Представитель секретариата Игоря Шувалова, комментируя расследование, заявил, что вся информация о средствах и имуществе Шувалова и его семьи открыто задекларирована и представлена в установленном порядке российским налоговым и надзорным органам. Однако конкретную ситуацию комментировать отказался.

Источники «Новой газеты» тогда подтверждали, что в высотке на Котельнической набережной идет скупка квартир на 14-м этаже для объединения их в одну «суперквартиру». А параллельно проводится капитальный ремонт всего здания, которым компании занимаются по заказу ФСО.