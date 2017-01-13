Открытый показ фильма «Немцов», посвященный убитому политику Борису Немцову, который должен был состояться в Тюмени в воскресенье, 15 января, отменили из-за «настоятельной рекомендации», поступившей хозяевам площадки. Об этом «Новой газете рассказал Александр Кулиновский, организатор показа, участник проекта «Открытые выборы» Михаила Ходорковского.

Он рассказал, что изначально обратился к площадке, которая принадлежит его знакомым, однако владельцы «не захотели связываться».

«Я ребят знаю давно, они сказали, что у них свободны оба дня, о которых мы говорили. Но потом неожиданно сказали, что они заняты. Так просто не бывает», — отметил Кулиновский, добавив, что ранее его знакомые уже показывали «аналогичный фильм» и к ним «уже приходили сотрудники ФСБ».

Далее, продолжает Кулиновский, он связался с другой площадкой — известной и популярной.

«Они сразу согласились. Договорились, что вход был свободный. Я сделал анонс в СМИ, чтобы пришли как можно больше людей. Буквально час назад мне позвонил человек, который руководит этой площадкой, и сказал, что его начальству позвонили и настоятельно рекомендовали отменить показ фильма», — добавил Кулиновский.

Кто звонил владельцу площадки, неизвестно, сообщил он.

«Друзья, показ фильма в Тюмени обязательно проведем. Информация о месте и формате будет у Александра Куниловского. И отдельно — тем, кто это устраивает. Срывать не политическое, не партийное, не оппозиционное мероприятие, а показ фильма памяти погибшего человека – это новое дно даже для вас, господа», — написал в фейсбуке председатель «Фонда Бориса Немцова за Свободу» Владимир Кара-Мурза.

Кулиновский также отметил, что «Тюмень имеет богатую историю запретов культурных мероприятий, у нас, например, запрещали концерты Ляписа Трубецкого и Дмитрия Нагиева».