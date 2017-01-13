Мать убитой девочки Екатерина Мещерякова попросила прокуратуру раскрыть местонахождение Гюльчехры Бобокуловой, передает РБК.

Женщина опасается, что Бобокулову вышлют в Узбекистан согласно Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами. Там она сможет выйти на свободу и вернуться в Россию.

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«Моя семья не сможет чувствовать себя в безопасности, если Бобокулова может однажды, приехав из Узбекистана в Москву, встретить меня или моего ребенка у подъезда, так как в ходе следствия она давала показания о том, что у нее были намерения убить всю семью», — сазано в обращении Мещеряковой.

По ее словам, Бобокулова работала в их семье два года. Втечение этого времени она не принимала лекарства. За год до убийства Бобокулова познакомилась с гражданином Таджикистана, который позднее стал ее вторым мужем. В постановлении суда уточняется, что именно ее второму мужу «Аллах просил рассказать об убийстве девочки».

Помимо этого, Мещерякова просит проверить заключение специалистов Центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского.

Напомним, Гюльчехру Бобокулову задержали 29 февраля около станции метро «Октябрьское поле». Она держала в руке отрезанную голову девочки и утверждала, что является террористкой. Впоследствии выяснилось, что Бобокулова на протяжении длительного времени была няней девочки и жила в квартире жертвы.

На одном из судебных заседаний она заявила, что планировала это преступление давно. Перед заседанием Бобокулова сказала журналистам, что признает вину и раскаивается. На вопрос, почему она убила ребенка, ответила: «Аллах приказал».

В ноябре Хорошевский районный суд отправил ее на принудительное лечение, а также ее освободили от уголовной ответственности.