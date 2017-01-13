Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело после инцидента c 55-летней пациенткой с переломом ноги, которая была вынуждена на четвереньках добираться на второй этаж, чтобы попасть в рентген-кабинет.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило видео скандального происшествия, попавшее в интернет.



Дело возбуждено по статье о «выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По версии следствия, лифт в больнице не работает с 2011 года, хотя в декабре 2016 года на сайте государственных закупок был размещен тендер на обслуживание лифов на сумму 466 тысяч рублей.

В связи с этим глава республики Башкирии Рустэм Хамитов поручил уволить главного врача уфимской больницы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона. А в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления виновников происшествия.

Илья Горшков