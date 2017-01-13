Российские онлайн-кинотеатры могут предложить свои поправки к законопроекту, который в пятницу, 13 января, в первом чтении приняла Госдума.

Законопроект устанавливает ограничение для онлайн-кинотеатров. Согласно документу, к 1 июня 2017 года иностранное участие в аудиовизуальных сервисах с профессиональным контентом должно быть ограничено 20%. Онлайн-кинотеатрам также запрещается размещать рекламу политических партий и предвыборную агитацию.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам онлайн-кинотеатра ivi Михаил Платов рассказал «Новой газете», что в настоящий момент компания по договоренности с разработчиками законопроекта занимается подготовкой поправок в него.

«Мы хотим предложить их к внесению до второго чтения. Эти поправки позволят исключить ущерб от принятия законопроекта для российского рынка-онлайн видео», — рассказал он.

В целом, участники российского кинобизнеса отрицательно относятся к данном законопроекту.

«Мы относимся к данному законопроекту крайне негативно, — сообщила генеральный директор онлайн-кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина. — Сейчас у нас 100% российские инвестиции, но мы растем, развиваем новые проекты, в частности, "Русское кино", который показывает российские и советские фильмы во всем мире. Конечно, нам могут понадобиться дополнительные инвестиции. Российские инвесторы не спешат вкладывать деньги, а путь к иностранным инвестициям нам по-сути перекрывают, таким образом просто убивая возможность дальнейшего развития».

По словам дистрибьютора Сэма Клебанова, законопроект «только способствует росту пиратства, потому что в мире международные платформы являются двигателем прогресса».

«Для дистрибьюторов это, конечно, катастрофическое решение, — отметил он. — Это абсолютно протекционистский законопроект, который ограничивает свободную конкуренцию на рынке онлайн-кино. Принятие закона негативно скажется и на развитии рынка, и на потребителе».

Он добавил, что «для зрителей, конечно, и для независимых дистрибьюторов оптимальной является ситуация, когда рынок открыт и на нем могут участвовать разные игроки».

«Любая экономика должна получать иностранные инвестиции. А мы говорим им “нет”. На примере Швеции, где я живу и работаю, такие международные платформы, как, например, iTunes, живут и развиваются совместно с местными компаниями. В такой ситуации местные платформы должны поддерживать очень высокий уровень, чтобы конкурировать с интернациональными», — добавил Клебанов.

Ранее правительство направило свои замечания по документу, но в целом поддержало законопроект.

Напомним, в ноябре в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает создание реестра онлайн-кинотеатров и ограничение иностранного участия в них. Согласно документу, владельцы онлайн-кинотеатров фактически приравниваются к СМИ: иностранное владение такими сервисами ограничивается 20%.

Разработкой документа занимался Медиа-коммуникационный союз (МКС), членами которого являются МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа», Национальная медиа группа (НМГ), «CTC медиа», «Цифровое телевидение» («дочка» ВГТРК и «Ростелекома»).