Источник правозащитного центра «Мемориал» подтвердил, что в конце декабря неизвестные убили Мадину Шахбиеву, подозреваемую в причастности к декабрьскому нападению боевиков на полицию в Грозном.

Шахбиеву, госпитализированную с ранением, забрали в 20-х числах декабря из больницы и впоследствии при неизвестных обстоятельствах убили. Ее похоронили на кладбище родного села Шалажи Урус-Мартановского района Чечни. Как отмечает собеседник правозащитного центра, похороны прошли «тихо», без поминальных обрядов.

В связи с данной информацией правозащитники направили запрос в чеченскую прокуратуру, управления Следственного комитета, МВД и ФСБ.

По словам источника «Мемориала», у 18-летней Шахбиевой по отцовской линии было два родных и два двоюродных брата, работающих в правоохранительных органах. Узнав о том, что она может быть причастна к бандформированию, родственники отказались от нее, «посчитав, что Мадина заслуживает смерти».

17 декабря группа бандитов совершила нападение на сотрудников полиции в Грозном. В результате погибли четыре человека, еще один пострадал. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).

В тот же день в чеченской столице началась спецоперация. В ходе рейдов были убиты семь предполагаемых боевиков, еще четверо задержаны. Погибших полицейских похоронили 19 декабря. При этом тела убитых участников вооруженных формирований власти республики отказались выдавать родственникам.

29 декабря «Кавказский узел» сообщил, что трое из четырех задержанных были убиты — 29-летние Асхаб Юсупов и Исмали Бергоев, а также 18-летняя Мадина Шахбиева. Все они ранее были госпитализированы в местную больницу с ранениями.

По данным издания, 25 декабря в больнице внезапно выключили свет. За время, пока не было электричества, группа вооруженных людей убила двоих задержанных молодых людей. Одного из них сперва выволокли на улицу, а затем убили перед зданием медучреждения.

31 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию «Кавказского узла». Он заявил, что сведения являются «наглой и гнусной ложью». Об этом же говорят Эльхан Сулейманов, министр здравоохранения республики и заместитель главврача той самой больницы Дукваха Висаитов.

«Я не считаю необходимым обсуждать эту наглую и гнусную ложь. Но и эту небылицу готов признать былью, если за все это время в больнице хоть на минуту отключали свет или на территории лечебного учреждения или в ее корпусах было совершено хоть одно противоправное действие», — пишет Кадыров в инстаграме.

В начале января на публикацию интернет-издания обратил внимание глава парламента Чечни, бывший начальник администрации Кадырова Магомед «Лорд» Даудов. В своем инстаграме политик рассказал о неком псе по кличке «Швед», которому, по его мнению, следует «вырвать пару клыков "мудрости", да язык укоротить до стандартных размеров». На картинке, прилагавшейся к посту, написано «Как развязать "Кавказский узел"?»

Главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов назвал это послание угрозой. В связи с этим он подал в Следственный комитет заявление на Даудова.

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«Новая газета» в ближайшее время расскажет подробности произошедшего с Мадиной Шахбиевой.