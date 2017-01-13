Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Андрей Луговой предложил приравнять социальные сети к операторам связи, чтобы ограничить их использование, передает Интерфакс.

«Надо давно поставить вопрос о том, чтобы вообще все эти соцсети стали операторами связи для того, чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали на то, чтобы ехать в Сирию и другие "горячие точки"», — сказал Луговой.

По его словам, на сегодняшний день нет намерений приравнять аудиовизуальные сервисы к СМИ.

«В аудиовизуальных сервисах существует вертикаль принятия решений: сегодня мы разместим вот этот фильм, завтра вот этот, и будем размещать вот ту рекламу или иную рекламу. Реклама — это двигатель не только экономического прогресса, но и принятия соответствующих политических решений», — заявил депутат.

Ранее в пятницу Госдума в первом чтении приняла законопроект, который устанавливает ограничение для онлайн-кинотеатров.

Согласно документу, к 1 июня 2017 года иностранное участие в аудиовизуальных сервисах с профессиональным контентом должно быть ограничено 20%. Онлайн-кинотеатрам также запрещается размещать рекламу политических партий и предвыборную агитацию.

В ноябре этот законопроект внесли в Госдуму. Разработкой документа занимался Медиа-коммуникационный союз (МКС), членами которого являются МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа», Национальная медиа группа (НМГ), «CTC медиа», «Цифровое телевидение» («дочка» ВГТРК и «Ростелекома»).

Самая известная законотворческая инициатива Андрея Лугового — так называемый «закон Лугового», принятый в конце 2013 года и вступивший в силу с февраля 2014 года. Он разрешает блокировать интернет-ресурсы в случае, если они подозреваются в распространении сведений экстремистского характера.