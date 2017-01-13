Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что не видит перспектив отмены санкций в 2017 году. Об этом сообщает RNS.

«Я не вижу реальных перспектив в 2017 году по отмене санкций», — заявил он.

Чубайс отметил, что в ходе Гайдаровского форума тональность обсуждения вопроса была для него неожиданной.

«Целый ряд участников форума, в том числе председатель правительства, довольно оптимистично об этом говорили. Видимо, я из бывшего молодого реформатора превратился в старого консерватора. Но я не очень оптимистично на это смотрю», — сказал глава «Роснано».

Ранее в пятницу в ходе форума первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что российские контрсанкции могут быть отменены.

«Наверно, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае в моей работе мне, министру сельского хозяйства, министру экономики скорее всего нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», — заявил он.

По словам Шувалова, контрсанкций могут быть отменены 31 декабря в случае потепления в отношениях с Западом.

Напомним, в 2014 году Евросоюз ввел санкции против России из-за присоединения Крыма. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. 1 июля 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил действие контрсанкций до конца 2017 года.

При этом в Минэкономразвития заявили, что за два года после введения продовольственных контрсанкций цены на продукты в России выросли на 31,6%.