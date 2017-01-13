Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга считает передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви ликвидацией уникального музея, говорится в сообщении на сайте Союза музеев России.

«Ради чего уничтожается музей? В том, что уничтожается, — сомнений нет, так как работа любого музея — это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации», — говорится в сообщении.

В союзе отмечают, что Исаакиевский собор уникален тем, что он «не получает ни копейки из бюджета на текущие расходы», все работы по реставрации выполняет за счет своих доходов, и в последние годы он считался одним из лучших примеров взаимодействия РПЦ и музеев. Например, подписанное между епархией и музеем соглашение позволяло сохранять ценности памятника ЮНЕСКО.

В 2016 году в соборе было проведено 640 богослужений. По информации авторов заявления, в среднем на них приходят меньше 30 человек. Общее количество верующих, пришедших за год на службы, составляет менее одного процента от всех посетителей.

Представители союза назвали собор памятником подвигу музейных работников, которые в годы блокады Ленинграда «в труднейших условиях сохраняли для потомков и изучали доверенное им культурное наследие».

«Несмотря на далеко не однозначную оценку решения передать Исаакиевский собор РПЦ, мы сможем продолжить совместную работу по поиску правильного пути — пути сотрудничества и взаимодействия, а не противостояния», — пишут авторы обращения.

Основанием для передачи Исаакиевского собора РПЦ стало личное обращение патриарха Кирилла к губернатору Георгию Полтавченко. Он будет передан в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. ​Передача должна состояться не позднее первой половины 2019 года.

Вице-губернатор Михаил Мокрецов ранее подчеркнул, что охранные обязательства, которые предложат взять на себя Церкви, согласно контракту, достаточно жесткие, а их нарушение приведет к расторжению договора.