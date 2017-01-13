В сквере напротив Исаакиевского собора прошла акция против передачи музея-памятника Русской православной церкви. Она проходила в формате встречи с депутатами Законодательного собрания Петербурга.

Депутаты Борис Вишневский («Яблоко»), Максим Резник («Партия роста») и Алексей Ковалев («Справедливая Россия») выступили перед собравшимися с призывом не допустить передачи Исаакиевского собора РПЦ.

«Встреча прошла замечательно. Собралось приблизительно от 800 до 1000 человек. Мы рассказали гражданам, что планируем делать, и граждане нас поддержали», — сообщил «Новой газете» Борис Вишневский.

По его словам, в понедельник депутаты передадут в администрацию Санкт-Петербурга заявку на проведение митинга на Марсовом поле 28 января. Кроме того, депутаты собираются написать коллективный запрос на имя губернатора Георгия Полтавченко с требованием отменить решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ, а также готовят исковое заявление об отмене распоряжения Комитета имущественных отношений.

Борис Вишневский отметил, что в ходе акции правоохранительные органы «вели себя безукоризненно».

«Когда на встрече появились провокаторы, полиция попросила их удалиться и не мешать законной встрече депутатов с избирателями», — добавил он.

Во вторник, 10 января, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. По его словам, собор сохранит музейную функцию и будет содержаться за счет церкви. Здание собора требует постоянной реставрации. Ежегодный бюджет музея составляет около 650 млн рублей.

Илья Горшков