Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был уволен по представлению премьер-министра Дмитрия Медведева, передает РБК.

Издание ссылается на ответ помощницы президента России на запрос юриста партии «Яблоко».

Собеседник РБК в аппарате правительства заявил, что кадровые вопросы решаются по представлению премьер-министра. «Без представления не могло бы быть (президентского) указа (об отставке Улюкаева)», — сказал собеседник РБК.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест, отказав защите в избрании более мягкой меры пресечения. В конце ноября Мосгорсуд оставил бывшего министра под домашним арестом. Улюкаеву запрещено общаться со СМИ и давать интервью. Также суд запретил ему прогулки и посещение врачей без санкции следователя.

Позднее суд продлил арест до 15 апреля.