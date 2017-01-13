Россия, Турция и Иран обсудили в Москве подготовку межсирийских переговоров в Астане, передает ТАСС со ссылкой на МИД России.

По информации агентства, встреча в Астане призвана «обеспечить долгосрочное и устойчивое прекращение боевых действий в Сирии».

В конце декабря Владимир Путин заявил о достигнутых договоренностях о прекращении огня в Сирии и готовности сторон начать мирные переговоры.

«Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ-заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», — сказал Путин.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия, Турция и Иран собираются согласовать проект разделения Сирии на неофициальные зоны влияния. По словам собеседников агентства, в Сирии появятся региональные автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой нынешним президентом Башаром Асадом.

Как отмечает Reuters, соответствующие договоренности пока находятся в «зачаточном состоянии».