В России фальсифицируется до четверти пищевой продукции, заявил официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

«У нас есть проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше — это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — цитирует выступление Алексеенко на Гайдаровском форуме Интерфакс.

В частности, он привел пример рыбного рынка, где могут менять наименования и «накачивать» рыбу полифосфатами, для того чтобы глазурь удерживала больше влаги. По его словам, из-за этого «недобросовестные компании получают фору по сравнению с добросовестными производителями».

В июне Россельхознадзор заявил о фальсификации коровьего молока. Для этого, по информации ведомства, используют добавки дешевых растительных жиров: пальмового, пальмоядрового, кокосового и соевого.

«Кроме воды в молоко подмешивают крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже гипс. Все это делается для фальсификации или для предохранения от быстрого скисания. В действительности, применение этих добавок не предохраняет молоко от скисания. И, что самое главное, часто приводит к пищевым отравлениям. Приемы фальсификации молока за последние 2–3 года практически не изменились», — рассказали в Россельхознадзоре.

Однако производители назвали эту информацию бездоказательной, а также наносящей ущерб репутации всей отрасли.