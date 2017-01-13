Прощание с главой фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой состоится в понедельник, 16 января, в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

Церемония пройдет с 8:00 до 14:00, сообщили в фонде. Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище.

Только вечером 12 января стало известно, что тело доктора Лизы было опознано среди жертв крушения самолета Ту-154 по ДНК-экспертизе.

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря.

На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).