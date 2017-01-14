Президент США Барак Обама на год продлил санкции в отношении России, введенные в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«В соответствии с разделом 202(D) Закона о национальных чрезвычайных ситуациях, я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660», — говорится в документах.

Отмечается, что действия и политика из-за которых был принят указ, продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Первый указ американского президента 13660 был опубликован 6 марта 2014 года. Он вводил санкции в отношении собственности «ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине». Затем ограничения были расширены на российских должностных лиц, которые, по мнению США, подрывали суверенитет Украины и угрожали ее безопасности. Кроме того, были введены экономические санкции в отношении Крыма. Действие санкций истекало в марте 2017 года.

В конце декабря 2016 года США ввели санкции против ГРУ Минобороны России, ФСБ и нескольких российских компаний, обвинив их в совершении кибератак. Накануне Нового года из страны выслали 35 российских дипломатов, которые, по мнению США, занимались разведывательной деятельностью.

Кроме того, в январе американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России. Согласно документу, ограничительные меры могут коснуться финансового и энергетического сектора российской экономики.