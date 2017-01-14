Избранный президент США Дональд Трамп в интервью газете Wall Street Journal рассказал о своих планах в отношении антироссийских санкций.

Трамп заявил, что намерен сохранять введенные администрацией президента США Барака Обамы санкции «по крайней мере на протяжении какого-то времени».

«Если вы ладите, и Россия помогает нам, зачем тогда кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе», — сказал он.

Дональд Трамп также отметил, что может отменить санкции, введенные администрацией Барака Обамы из-за якобы российских кибератак, если Россия будет полезной в борьбе с терроризмом и достижении других важных целей США.

Накануне президент США Барак Обама на год продлил санкции в отношении России, введенные в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, в конце декабря 2016 года США ввели санкции против ГРУ Минобороны России, ФСБ и нескольких российских компаний, обвинив их в совершении кибератак. Накануне Нового года из страны выслали 35 российских дипломатов, которые, по мнению США, занимались разведывательной деятельностью.