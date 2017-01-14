Подразделения противовоздушной обороны Украины провели учения в Херсонской области, граничащей с Крымом. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Тактико-специальные учения с поражением имитационных целей прошли подразделения оперативно-тактической группировки «Юг» и подразделения боевого обеспечения.

Во время учений военнослужащие Украины отработали технику «аэрозольных маскировок при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние», говорится в сообщении.

Отмечается, что учения проходили круглосуточно «в напряженном режиме».

Ранее учения рядом с Крымом Украина проводила 1 декабря. Изначально Минобороны Украины намеревалось провести учебные стрельбы над нейтральными водами Черного моря и частично над территориальными водами России. Однако впоследствии их перенесли к западу от Крыма из-за предупреждения российской стороны сбивать украинские ракеты средствами противовоздушной обороны при стрельбах в районе полуострова.