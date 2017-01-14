В Свердловской области неизвестные попытались проникнуть на территорию Красноуральского химического завода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«Невооруженные представители ЧОПа заметили проникновение и попытались незваных гостей задержать, те оказали активное сопротивление. Трое сотрудников ЧОПа получили травмы различной степени тяжести, в том числе огнестрельные ранения», — сообщили в ведомстве.

Трое пострадавших были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

При этом в пресс-службе МВД не подтвердили информацию некоторых СМИ о том, что на заводе хранится большое количество тротила.

«Это не соответствующие действительности сведения. Предприятие уже давно находится в состоянии банкротства, оно не функционирует. Там отключено электричество и отопление. На территории предприятия размером 3 на 5 км взрывчатых веществ нет», — сказал представитель МВД.