Комитет Сената США по разведке объявил о начале своего расследования «российских кибератак», совершенных во время президентской кампании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителей комитета Ричарда Барра и Марка Уорнера.

«Комитет рассмотрит отчеты разведки, которые легли в основу оценок разведывательного сообщества, представленных 6 января», — сообщили они.

Кроме того, планируется опросить высокопоставленных лиц из администрации Барака Обамы и будущего президента Дональда Трампа.

По итогам будут выпущены как секретные, так и несекретные доклады.

Ранее члены палаты представителей Элайя Каммингс и Эрик Суолуэл внесли в Конгресс законопроект о создании независимой комиссии для расследования роли российского правительства в кибератаках, происходивших во время предвыборной кампании в США.

В комиссию предлагается включить 12 человек — представителей как Демократической, так и Республиканской партии. Свои выводы и рекомендации комиссия должна представить не позднее полутора лет с момента создания.

В начале октября министерство внутренней безопасности США и Нацразведка обвинили Россию в намеренном взломе почтовых серверов американских граждан и политических организаций с целью вмешательства в избирательный процесс в стране.

В связи с этим в конце декабря США ввели санкции против ГРУ Минобороны России, ФСБ и нескольких российских компаний, обвинив их в совершении кибератак. Российские власти отрицают причастность ко взломам.