Новая газета

Девять человек пострадали в ДТП с участием автозака в Ставрополье

Общество

В Ставрополье в результате аварии с участием автозака, перевозившего эпатируемых, пострадали девять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД. 

ДТП произошло на 8 км автодороги Пятигорск - Георгиевск.

«По предварительной версии, водитель автомобиля Lada Priora, совершая обгон, не убедился в его безопасности, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой автомашиной Volvo. Большегруз отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся со служебной автомашиной ГАЗ отдела МВД России по Кировскому району, перевозившей следственно-арестованных в СИЗО Пятигорска», — говорится в сообщении.

 Трое водителей и шесть пассажиров госпитализированы. 

Теги:
мвд, дтп

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