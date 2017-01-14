В Ставрополье в результате аварии с участием автозака, перевозившего эпатируемых, пострадали девять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

ДТП произошло на 8 км автодороги Пятигорск - Георгиевск.

«По предварительной версии, водитель автомобиля Lada Priora, совершая обгон, не убедился в его безопасности, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой автомашиной Volvo. Большегруз отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся со служебной автомашиной ГАЗ отдела МВД России по Кировскому району, перевозившей следственно-арестованных в СИЗО Пятигорска», — говорится в сообщении.

Трое водителей и шесть пассажиров госпитализированы.