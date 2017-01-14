В Крыму планируется развернуть дополнительные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова.

«Конечно, это предусмотрено. О сроках я бы не хотел пока говорить», — сказал он.

В субботу зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400, заступил на боевое дежурство в Крыму. По словам Севастьянова, в связи с этим боевые возможности ПВО Крыма существенно увеличатся.

«Эта система позволяет одновременно сопровождать и уничтожать до 300 воздушных иноземных целей, действующих на всем диапазоне скоростей и высот», — отметил он.

В августе сообщалось, что зенитный ракетный полк, дислоцированный в Крыму получил комплекс С-400.

1 декабря Минобороны Украины намеревалось провести учебные стрельбы над нейтральными водами Черного моря и частично над территориальными водами России. Однако впоследствии их перенесли к западу от Крыма из-за предупреждения российской стороны сбивать украинские ракеты средствами противовоздушной обороны при стрельбах в районе полуострова.