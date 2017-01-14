Большинство россиян (86%) считают, что Россию боятся другие страны мира. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на опрос, проведенный фондом «Общественное мнение».

При этом 75% участников исследования полагают, что это хорошо.

Респонденты также убеждены, что влияние России в мире в последние годы скорее растет (67%). Рост этого влияния они объяснили ростом военной мощи страны (14%), проведением правильной, независимой внешней политики (11%) и заслугами президента (7%).

Почти половина россиян (48%) считает, что к России в мире относятся плохо, 42% — что хорошо. Между тем 51% опрошенных полагает, что отношение к России в мире в целом необъективное. Противоположной точки зрения придерживаются 36%.

Также участники опроса ответили на вопрос, как они воспринимают жизнь в России. 70% охарактеризовали Россию как свободную страну, 65% как развитую, 58% как богатую.