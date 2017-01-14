Министр финансов России Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума выступил за переход в ближайшие два года на налог на добавленный доход в нефтяной отрасли. Об этом сообщает Интерфакс.

«Назрело уже решение переходить в нефтянке на новый порядок налогообложения, мы говорим о переходе с НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых — ред.) на НДД. Мне кажется, вопрос об изменениях налоговых режимов в нефтянке — это вопрос вчерашнего дня, нужно срочно принимать это решение, чтобы с 2018 года вводить новый порядок налогообложения сначала в виде эксперимента, как мы договариваемся, а потом уже распространять», — сказал Силуанов.

Кроме того, по мнению министра, необходимо уходить от льгот отдельным месторождениям, где затруднена добыча нефти.

«Налоговая служба даже не имеет возможности проявить свой арсенал и проверить, действительно ли там такая обводненность, сложность добычи», — добавил он.

В то же время министр экономического развития Максим Орешкин считает, что текущая система налогообложения нефтяной отрасли не должна серьезно меняться.

«С точки зрения инвестиций в условиях, когда добыча замораживается, означает, что агрессивных инвестиций тоже делать не нужно. Здесь тоже определенная экономия. Это означает, что дергаться с точки зрения изменения налоговой системы абсолютно нет никакого смысла, она устойчива в той форме, в которой есть сейчас», — сообщил он (цитата по ТАСС).

Сообщения о том, что Минфин готовит налоговую реформу для нефтяной отрасли, появились в январе 2016 года. Реформа предусматривала отмену льгот для ряда месторождений.