Основатель дизайнерской студии имени себя Артемий Лебедев раскритиковал политика Алексея Навального и его Фонд борьбы с коррупцией после того, как ФБК направил в Федеральную антимонопольную службу несколько запросов о работе студии.

Речь идет о жалобах в челябинское управление ФАС, из-за которых ведомство начало проверку центра развития туризма Саткинского района, заключившего без торгов договор со студией Лебедева на разработку бренда Сатки.

Также ФБК подавал в ФАС жалобу на петербургское учреждение, заказывавшее у Лебедева логотип города. Управление ведомства по Санкт-Петербургу в результате также возбудило административное дело. Разбирательства по нему продолжаются до сих пор, отмечает Znak.Com.

В фейсбуке Лебедев пишет, что ему известно о жалобах «еще из пары мест», о которых пока не сообщалось в СМИ, при этом публично ФБК эти жалобы не анонсирует. Он сравнил Навального с «мелкопоестным чиновником», который «строчит доносы и использует админресурс».

Дизайнер предложил ФБК проверить все 3274 работы в портфолио студии. «И найдите хоть одну ошибку, хоть одно слабое место. Только не забывайте народную мудрость, Алексей: доносчику — первый кнут», — пишет он.

В ответе Лебедеву Навальный указывает на то, что в портфолио в большинстве случаев не указываются сами контракты, стоимость и акты приемки услуг, поэтому ФБК решило проверить студию на прозрачность сделок: «господряды — это определенный порядок и ответственность. Это наши деньги — всех граждан России — которые вы получили от чиновников. У нас есть полное право знать, на каких условиях».

«Я не хочу раньше времени ни в чем обвинять Артемия, но из нашей практики четко следует одно: если прячут данные и контракты, значит, воруют. Много воруют. Завышают цены и засылают откаты. Поэтому мы сделали очень правильную вещь строго в рамках общественного интереса: затребовали все данные по всем контрактам. Чтобы их просто опубликовали, так, чтобы мы (и вы) могли на них взглянуть», — объяснил политик.

Навальный также предложил Лебедеву в общедоступном портфолио приложить к заказам ссылки на контракты и указывать их стоимость.

Ранее в декабре, вскоре после того, как Навальный проанонсировал свое выдвижение в кандидаты на президентских выборах 2018 года, Лебедев написал в блоге на LiveJournal пост с критикой политика. В нем он, в частности назвал его «обычным гражданским активистом-популистом» и сказал, что у Навального нет никаких заслуг, кроме того, что он был старостой.