Полиция возбудила уголовное дело о побоях по заявлению актера Театра.doc Василия Березина. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

«По факту нанесения неизвестными из хулиганских побуждений телесных повреждений мужчине у дома 12 по Казенному переулку 31 октября 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 116 УК РФ (побои)», — сообщили в пресс-службе.

Адвокат Павленского Ольга Динзе сообщила «Новой газете», что следствие не уведомляло представителей художника о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.

«Мы не знаем, какие основания послужили для возбуждения уголовного дела. Дело в том, что заявитель не относится к категории граждан, подлежащих для содействия правоохранительных органов, поскольку дело касается частного обвинения, и, как правило, следствие отказывает по таким заявлениям и разъясняет право обратиться в суд. Нам не понятно, почему после такого резонанса они все-таки возбуждают дело», — сказала Динзе.

Ранее сообщалось, что полиция отказалась возбудить уголовное дело по заявлению Березина. В данный момент также проверяет заявление о сексуальном насилии, с которым в полицию обратилась актриса Анастасия Слонина.

Читайте также Участники скандала рассказали подробности обвинения против Павленского. Обновлено

Накануне стало известно, что в отношении акциониста Петра Павленского и его соратницы Оксаны Шалыгиной проводится проверка по сразу двум статьям Уголовного кодекса. Как рассказал Павленский, о проверке он узнал, когда следователи встретили его в московском аэропорту. После допроса они с Шалыгиной решили эмигрировать: на машине добрались до Украины, а оттуда улетели во Францию.

Как ранее рассказал «Новой газете» сценарист Театра.doc Всеволод Лисовский, Павленский вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и группой сообщников напали на актера театра. Сам Павленский подтвердил, что драка была.

С заявлением в полицию также обратилась актриса Анастасия Слонина. Она обвинила Павленского и его соратницу в попытке сексуального насилия.

Сам Павленский отверг обвинения и назвал заявление на себя и свою соратницу доносом.