На месте крушения грузового самолета «Боинг-747-400» в Киргизии нашли «черный ящик», передает Интерфакс со ссылкой на источник.

По информации агентства, «расшифровкой и анализом данных с черных ящиков займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета».

Ранее сообщалось, что самописец найден накануне. Однако власти Киргизии назвали это сообщение ошибочным. По их словам, это был «фрагмент самолетной техники, схожий с «черным ящиком».

Грузовой «Боинг-747-400», принадлежащий авиакомпании Turkish Airlines, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта «Манас». Самолет упал на жилой поселок «Дача-Суу», большинство жертв находились на земле.

В результате крушения погибли 38 человек.

Министерство транспорта республики сообщило, судно могло не вписаться в посадочную полосу из-за сильного тумана. Также рассматривается версия об ошибке пилота.