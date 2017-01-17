Кромской межрайонный следственный отдел СУ СК по Орловской области возбудил уголовное дело против экс-учителя немецкого языка кромской средней школы Александра Бывшева. Об этом «Новой газете» рассказал сам обвиняемый.

«Сегодня в 11 утра в мою квартиру пришли трое сотрудников Центра противодействия экстремизму и предъявили постановление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды". Обвинение связано с моим стихотворением "На независимость Украины", которое я опубликовал 22 февраля 2015 года на своей странице "ВКонтакте". По мнению следователей, стихотворение является уничижительным для русского народа, хотя на мой взгляд, оно совершенно безобидное», — рассказал Бывшев.

По его словам, из предъявленных ему документов следует, что уголовное дело было возбуждено еще 30 сентября 2016 года. Обыск был санкционирован судьей Кромского районного суда Еленой Гудковой 20 декабря 2016 года.

«Три часа шли следственные действия, потом следователи изъяли в качестве вещественных доказательств мой ноутбук и все носители», — пояснил он.

Напомним, это уголовное дело — не первое для Бывшева. В июле 2015 года Кромской районный суд приговорил его к 300 часам исправительных работ за стихотворение «Украинским патриотам», в котором он призвал украинцев бороться за Крым. Также он был лишен права заниматься педагогической деятельностью.